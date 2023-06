Em poucos meses, foram várias as notícias a causar preocupação com o estado de saúde do Papa Francisco: em março, antes das celebrações do Domingo de Ramos, esteve internado um par de dias devido a dificuldades respiratórias, tendo sido diagnosticado com bronquiolite viral; esta semana, voltou ao hospital para fazer exames; esta quarta-feira, o Vaticano anunciou que o Papa teria de ser operado a uma hérnia intestinal. A menos de dois meses da realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa, na primeira semana de agosto, há uma pergunta que se repete: o que acontece se o Papa estiver impedido de viajar?

Da parte da organização da JMJ, chega apenas uma mensagem: nunca houve JMJ sem Papa, pelo que a hipótese de uma edição da JMJ sem a presença do Papa parece remota. Aliás, o bispo auxiliar de Lisboa D. Américo Aguiar, responsável pela organização da edição portuguesa da JMJ, tem sido taxativo quando questionado pelos jornalistas sobre um eventual plano B: “O único plano é F, de Francisco.” O bispo também desvalorizou as notícias sobre o estado de saúde, sublinhando que a idade de Francisco, 86 anos, o torna num “querido avô”, que precisa dos normais “cuidados e acompanhamentos”.

O Vaticano também não revela quaisquer planos para uma edição da JMJ sem o Papa. Aliás, esta semana a Santa Sé divulgou o programa detalhado dos cinco dias que Francisco vai passar em Portugal, que inclui dezenas de eventos, encontros e discursos. A ideia de uma versão alternativa da JMJ sem o Papa Francisco está, pelo menos em praça pública, fora dos planos da Igreja Católica.

