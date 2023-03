O Papa Francisco, internado na quarta-feira por uma infeção respiratória, registou melhorias do seu estado de saúde e já trabalha no hospital. Segundo o Vatican News, o pontífice “descansou bem durante a noite” e, na manhã desta quinta-feira, depois do pequeno-almoço, aproveitou para ler alguns jornais e voltar a trabalhar. O Papa aproveitou ainda, antes do almoço, para rezar na capela privada do hospital Gemelli, em Roma.

O Vaticano esclareceu na quarta-feira que a infeção respiratória não está ligada à Covid-19. A infeção, contudo, obrigou o Papa a ter de permanecer internado no hospital em Roma durante alguns dias “para tratamento médico adequado”.

Segundo Matteo Bruni, porta-voz do Vaticano, o quadro de saúde de Francisco “está a melhorar progressivamente” e o Papa “continua com o tratamento planeado“.

“Nos últimos dias, o Papa Francisco apresentou algumas dificuldades respiratórias, tendo-se deslocado ao hospital Gemelli para fazer alguns exames médicos”, anunciara na quarta-feira o porta-voz. Inicialmente, a informação avançada dava conta da deslocação do Papa ao hospital para realizar apenas exames previamente agendados, tendo o pontífice chegado a presidir a habitual audiência geral semanal, na Praça de São Pedro.

Uma fonte hospitalar explicou ao Corriere della Sera que Francisco foi levado de ambulância para o hospital, depois de ter experienciado problemas cardíacos e fadiga respiratória. A mesma fonte, contudo, salientou que o estado de saúde do Papa Francisco “não é preocupante”.