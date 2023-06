O Papa Francisco vai ser operado esta quarta-feira à tarde a uma hérnia intestinal, no Hospital Gemelli, em Roma, revelou o Vaticano. Esta terça-feira o Papa tinha estado no mesmo hospital, a fazer exames médicos.

“No final da audiência geral, o Santo Padre dirigiu-se ao Hospital Universitário A. Gemelli, onde ao início da tarde será submetido a uma operação cirúrgica de laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal com próteses, sob anestesia geral”, revelou o Vaticano esta manhã em comunicado.

Depois da cirurgia, diz a agência ANSA, o Papa deverá ficar pelo menos dois dias internado. O Vaticano avança apenas que está prevista a hospitalização de Francisco durante “vários dias, para permitir o pós-operatório normal e a recuperação funcional total”.

A intervenção, explica também o Vaticano, foi programada nos últimos dias pela equipa responsável pela saúde do Papa Francisco, que esta terça-feira já tinha passado pelo mesmo hospital, de acordo com a mesma fonte, para fazer “exames de rotina”.

Ainda segundo o comunicado, a cirurgia deve-se “a uma hérnia incisional encarcerada que está a causar síndromes suboclusivas recorrentes, dolorosas e agravadas”.

Em julho de 2021, o Papa foi submetido a uma intervenção cirúrgica, na sequência de uma “estenose diverticular sintomática do cólon”, e ficou internado no mesmo Hospital Gemelli durante 10 dias. Essa operação, recorda o Vatican News esta quarta-feira, foi também realizada sob anestesia geral, circunstância que terá provocado algum “desconforto” confesso ao Papa Francisco, então com 84 anos.

Agora com 86, o Papa volta a ser internado esta quarta-feira, 7 de junho, pouco mais de dois meses após ter tido alta do Hospital Gemelli, onde foi hospitalizado a 29 de março com problemas respiratórios decorrentes de uma infeção nos brônquios. “O que tive foi uma forte indisposição no final da audiência de quarta-feira, não me apeteceu almoçar, deitei-me um pouco, não perdi os sentidos, mas sim, tinha febre alta, uma febre alta, e às três da tarde o médico levou-me imediatamente para o hospital: uma pneumonia aguda e forte, na parte inferior dos pulmões. Graças a Deus, posso dizer-vos que o organismo, o corpo, respondeu bem ao tratamento”, revelou Francisco aos jornalistas no final de abril, na viagem de regresso da visita apostólica à Hungria.