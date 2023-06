Em atualização

Depois de duas tentativas para ouvir as testemunhas deste caso, a terceira sessão de julgamento do caso da morte de Jéssica começou com as declarações do pai da criança de três anos, que estava fora do país no ano passado, quando Jéssica morreu. Na presença de todos os arguidos — Inês Sanches, Justo Montes, Ana Pinto, Esmeralda Montes e Eduardo Montes — Alexandrino Biscaia disse que Inês Sanches, mãe de Jéssica, nem sempre autorizava as visitas com a filha. E, sentada atrás de Alexandrino Biscaia, Inês Sanches — detida em dezembro do ano passado e está acusada de um crime de homicídio qualificado e um crime de ofensas à integridade física qualificada — foi acenando sempre com a cabeça, discordando das declarações de Alexandrino Biscaia. “Eu já não sentia alegria na menina. Havia algo estranho na menina, quando a vi em janeiro.” E, no dia em que Jéssica morreu, a sua mãe entrou em contacto com Alexandrino Biscaia.

– Há aqui uma mensagem que corresponde ao dia em que a sua filha faleceu, uma mensagem recebida às 11h56. ‘Olá, paixão, não te esqueças de mim para mandar para a minha conta’. Houve algum aviso da mãe sobre o estado de saúde da menina?

