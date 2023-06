Quatro dos cinquenta melhores mestrados em finanças do mundo são de universidades portuguesas, segundo um ranking publicado pelo jornal britânico Financial Times.

O ranking, que é liderado pela ESCP Business School (França), inclui quatro escolas portuguesas.

A primeira a surgir na lista é a Nova School of Business and Economics (Escola de Negócios e Economia da Universidade Nova de Lisboa), que aparece em 11.º lugar.

Em 21.º lugar aparece a Católica Lisbon School of Business and Economics (faculdade da Universidade Católica Portuguesa).

Segue-se ainda o ISEG, que surge em 23.º lugar, e o ISCTE, em 45.º lugar.

O ranking do Financial Times é construído a partir de mais de duas dezenas de indicadores, que incluem a progressão salarial e de carreira dos seus estudantes, a empregabilidade, o custo dos cursos, a diversidade de nacionalidades no quadro de professores, a possibilidade de interação com outras universidades, a percentagem de mulheres no corpo docente e na gestão da faculdade, entre outros.

No que toca à empregabilidade três meses após o curso, a Universidade Nova de Lisboa e o ISEG situam-se nos 100%.