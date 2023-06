Não estava disponível para um lugar na administração, mas manteve-se na TAP quase como um “CEO sombra”, como chegou a ser referido na comissão de inquérito, a receber 1,6 milhões de euros para “dar conselhos”. Fernando Pinto, ex-CEO da companhia, revela no depoimento escrito à comissão de inquérito à TAP, ao qual o Observador teve acesso, que os seus serviços tinham “duas componentes fulcrais”: a prestação de serviços em exclusividade para a TAP e a obrigação de não concorrência.

“Estes fatores eram especialmente relevantes para a TAP, pois sabiam que eu tinha empresas concorrentes interessadas em contar com os meus serviços”, sublinha em resposta a uma questão da IL, que quis saber porque é que “no âmbito do seu contrato de consultoria de 1,6 milhões de euros, recebia como CEO, mas não era CEO”.

Durante os 24 meses em que prestou este serviço, diz que correspondeu a todos os pedidos que lhe foram feitos. E que foram, sobretudo, conselhos a Antonoaldo Neves, seu substituto, “em questões estratégicas e cruciais da empresa, como por exemplo, no âmbito da relação com os poderosos sindicatos da empresa e do setor, bem como nas relações com o Governo e outras empresas e associações do setor da aviação”.

Revela que também lhe foram solicitados “conselhos por parte dos representantes dos diferentes acionistas”. E que deu suporte ao Comité de Estratégia. “No âmbito dos meus serviços, fui por diversas vezes contactado por responsáveis da empresa e participei em reuniões, sempre que solicitado para tal”.

“Nunca me foram pedidos trabalhos por escrito. Tudo o que me foi solicitado pela TAP e seus representantes, foi por mim correspondido”, garante. O ex-CEO destaca os seus quase 20 anos de experiência na liderança da comissão executiva da TAP e os 50 anos no setor da aviação, que fizeram com que os acionistas pretendessem “continuar a contar com o meu contributo profissional, quer no apoio à nova gestão privada (sem qualquer experiência na TAP), quer em questões estratégicas fundamentais para a empresa”.

Foi-lhe para isso proposto um contrato de prestação de serviços de 24 meses, com uma remuneração igual à que recebia como CEO “mas paga em 12 meses e n~oã em 14, como acontecia anteriormente”.

Fernando Pinto ressalva ainda que esta solução foi “semelhante às que sei existirem em outras empresas internacionais, relativamente a administradores com uma importância relevante e ligação longa às mesmas, no sentido de se assegurar que a transição da gestão se faz de uma forma estruturada e sem disrupções. E de se assegurar que o gestor não vai prestar serviços para empresas concorrentes”.

