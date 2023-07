O Twitter está a obrigar quem não tem uma conta na rede social a fazer um registo para poder ver tweets. Até aqui, mesmo quem não tinha registo podia ver os perfis e publicações de utilizadores que tivessem a conta pública.

Atualmente, sempre que alguém sem registo quiser ver publicações recebe uma mensagem para criar uma conta ou fazer login.

Elon Musk, o dono do Twitter, confirmou na rede social a existência deste bloqueio. “É uma medida temporária de emergência”, explicou. “Estávamos a ter tanto saque de dados que estava a degradar o serviço para os nossos utilizadores normais.”

Temporary emergency measure. We were getting data pillaged so much that it was degrading service for normal users!

Numa segunda resposta sobre a questão do bloqueio, Musk assegurou que “será desbloqueado em breve”. Referiu que eram precisas “ações drásticas e imediatas” devido “aos níveis extremos de recolha de dados”.

“Quase todas as empresas que estão a trabalhar em inteligência artificial, desde startups até às maiores empresas do mundo, estão a recolher enormes quantidades de dados”, continuou o patrão do Twitter.

This will be unlocked shortly. Per my earlier post, drastic & immediate action was necessary due to EXTREME levels of data scraping.

Almost every company doing AI, from startups to some of the biggest corporations on Earth, was scraping vast amounts of data.

It is rather…

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023