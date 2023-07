Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reconheceu esta segunda-feira que a passada semana foi difícil na frente de combate, mas reclamou a recuperação à Rússia de mais de 37 quilómetros quadrados de território nas zonas oriental e do sul.

“Estamos a conseguir progressos”, disse Zelensky, numa mensagem nas redes sociais em que agradeceu os esforços da população e das Forças Armadas.

Минулий тиждень на фронті був важкий. Але ми маємо успіхи.

Рухаємося вперед, рухаємося крок за кроком. Дякую всім, хто боронить Україну, усім, хто веде цю війну до української перемоги!

Слава нашим героям!

