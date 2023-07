É 50 a 100 vezes mais forte do que a morfina e tem como objetivo principal ajudar doentes graves, incluindo com cancro, a lidar com as dores insuportáveis. Mas o uso ilícito do fentanil — um opióide sintético — está a tornar-se num dos principais problemas de saúde nos Estados Unidos: só em 2021, perto de 70 mil pessoas morreram de overdose com fentanil, segundo um estudo das autoridades americanas divulgado em maio.

O tema voltou por estes dias à agenda mediática depois de a morte de Leandro De Niro, neto do ator Robert De Niro, ter sido associada à substância.

Leandro De Niro, ator de 19 anos, foi encontrado morto na sua casa no início da semana e as autoridades suspeitavam da possibilidade de ter morrido devido a uma overdose de drogas. Numa publicação no Instagram, Drena De Niro, filha de Robert De Niro e mãe de Leandro, partilhou o “choque e tristeza” pela morte do filho — e divulgou a causa da morte do jovem.

