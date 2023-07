Altas patentes militares russas, incluindo o general Sergei Surovikin, terão sido detidos na Rússia poucas horas depois do início da rebelião conduzida por Yevgeny Prigozhin e o grupo Wagner, escreve o Wall Street Journal (WSJ) com base em fontes não identificadas.

De acordo com o jornal norte-americano, Surovikin, chamado “general Armagedão” pela intervenção militar na Síria, estará detido em Moscovo, e a ser interrogado, ainda que não haja uma acusação formal contra ele. O general teria conhecimento das intenções de Prigozhin — de quem era próximo —, mas não terá estado envolvido na insurreição.

Logo no final de junho, o jornal The New York Times tinha noticiado que o general estaria detido, mas, na altura, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que se tratava de especulação. “Há e vai haver muita especulação sobre a rebelião. Este é mais um exemplo dessa especulação”, disse então.

Agora, o WSJ escreve que, pelo menos, outros 12 oficiais foram detidos e sujeitos a interrogatório e 15 foram despedidos ou suspensos, incluindo o braço direito de Surovikin, coronel-general Andrey Yudin, e o vice-chefe da inteligência militar, o tenente-general Vladimir Alexeyev.

As informações sobre o paradeiro de Sergei Surovikin, que chegou a ser chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas (antes do general Valery Gerasimov), foram sempre díspares. Certo é que já não é visto desde 23 de junho, quando terá gravado um vídeo a tentar desmobilizar a rebelião do grupo Wagner. Na semana seguinte, a filha disse que continuaria a trabalhar normalmente.

Esta semana, no entanto, Andrei Kartapolov, chefe do Comité de Defesa na Duma (a câmara baixo do parlamento russo) e pertencente ao partido Rússia Unida (o mesmo de Vladimir Putin), disse que o general Sergei Surovikin “não está disponível” para ser contactado, dado que está a tirar um tempo para si. A mulher de Surovikin, por sua vez, disse esta quarta-feira que o marido nunca tinha voltado a casa depois do trabalho.