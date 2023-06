Siga aqui o nosso liveblog da guerra

O general russo Sergei Surovikin, ex-comandante das forças russas na Ucrânia, terá tido conhecimento prévio dos planos de rebelião de Yevgeny Prigozhin contra o Ministério da Defesa russo, avança o New York Times, citando autoridades norte-americanas. O general encontra-se neste momento em parte incerta.

As autoridades dos EUA estão a tentar perceber se Surovikin ajudou a planear as ações de Prigozhin, que representaram a maior ameaça ao poder do presidente Putin desde que este tomou posse, em 2000. Altos funcionários norte-americanos sugerem que uma aliança entre o general Surovikin e Prigozhin poderia explicar o facto de Prigozhin ainda estar vivo, mesmo depois de se ter rebelado contra a cúpula militar russa e decidido avançar em direção a Moscovo, tendo, pelo caminho, atingido vários helicópteros das forças russas.

As autoridades americanas acreditam também, escreve o New York Times, que outros generais russos poderão também ter apoiado a rebelião de Prigozhin contra o Ministério da Defesa russo, ainda liderado por Sergei Shoigu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já o paradeiro de Surovikin é, neste momento, desconhecido. Segundo o canal pró-russo Rybar, o general, que já comandou as forças russas na Ucrânia, não é visto desde sábado, havendo relatos de que o ex-comandante das forças russas na Ucrânia poderá estar a ser interrogado.

O canal Rybar refere também que o general já não participa em quaisquer decisões relacionadas com a guerra. Na Ucrânia, o atual comandante das forças russas será o general Mikhail Teplinsky.

Surovikin tem 55 anos e é conhecido como o general ‘Armagedão’ devido à brutalidade com que as forças que comanda têm por hábito atuar nos cenários de guerra onde operam.

Entretanto, o Kremlin já reagiu à possibilidade de Surovikin ter tido conhecimento do plano de rebelião de Prigozhin. O porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, diz que a informação é apenas mais uma especulação. “Há e vai haver muita especulação sobre a rebelião. Este é mais um exemplo dessa especulação”, disse Peskov.