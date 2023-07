Após pouco mais de seis meses, foi revelada a causa da morte de Lisa Marie Presley. A única filha do cantor Elvis Presley morreu devido a uma obstrução intestinal como consequência de uma cirurgia bariátrica, para a perda de peso, que tinha feito há alguns anos.

A obstrução fez com que o intestino delgado ficasse “estrangulado” e foi causada por “aderências que se desenvolveram após a cirurgia”, explica o médico legista num relatório que foi divulgado esta quinta-feira à noite e que é citado pela agência Reuters. “Esta é uma conhecida complicação a longo prazo deste tipo de cirurgia”, acrescentou.

De acordo com o relatório, Lisa Marie Presley teve, durante meses, dores abdominais, febre, vómitos e náuseas. Porém, não procurou atendimento médico. O The New York Times refere que a 12 de janeiro, a filha de Elvis voltou a queixar-se de fortes dores abdominais, sendo que, mais tarde, foi encontrada inconsciente em casa. Sofreu uma paragem cardiorrespiratória e morreu nesse mesmo dia.

Apesar do histórico de uso de drogas, Lisa Marie Presley esteve sóbria “nos últimos anos”. Ainda assim, o relatório da autópsia mostra que foram encontrados “níveis terapêuticos de oxicodona” (fármaco com uma potência duas vezes superior à da morfina) e outros medicamentos no seu sangue, que não foram considerados fatores contribuintes para a sua morte. O médico legisla observou também que a cantora tinha um “histórico de supermedicação”, sendo que quando se esquecia de tomar a medicação prescrita, algo que seria recorrente, repetia as doses.

Lisa Marie Presley morreu aos 54 anos a 12 de janeiro, dois dias depois de ter assistido aos Globos de Ouro na companhia da sua mãe, Priscilla. Nessa cerimónia, mãe e filha viram o ator Austin Butler vencer o prémio de melhor ator pela interpretação do cantor que é apelidado de “Rei do Rock” no filme “Elvis”.