Bastou uma grande investigação do Los Angeles Times para os Globos de Ouro saírem de antena em 2022. Agentes boicotaram a cerimónia. Seguiram-se atores. Escândalos sobre fuga aos impostos, acusações falta de representatividade da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, discriminação, devolução de estatuetas e alegados casos de corrupção. A casa, foi, entretanto, limpa, e na sua 80.ª edição decidiu mudar regras e códigos de conduta para incluir jornalistas negros, alargando o grupo de júris ao mundo inteiro (o português Rui Pedro Tendinha é um deles). Grandes vencedores? Os esperados: “Os Fabelmans” e Steven Spielberg; o mais recente fenómeno crítico saído da Irlanda, “Os Espíritos de Inisherin”; e na TV a HBO, com os prémios máximos tanto em Drama como em Minissérie, com “House of the Dragon” de um lado (com alguma surpresa) e “The White Lotus” do outro. Na Comédia/Musica, a vitória foi mais uma vez para “Abbott Elementary”.

O que se exigia, a bem da salvação deste lado glamouroso da indústria cinematográfica, era uma cerimónia diversa, aberta e étnica. Assim se resolveu fazer, com a fórmula da moda: discursos emocionados, prémios para atores não brancos e um exorcismo a Will Smith. O anfitrião escolhido foi o humorista Jerrod Carmichael que colocou logo o tom que se queria: “Eu só estou aqui porque sou negro”. Não sabemos se foi porque a plateia já não está habituada, ou já não se quer rir de si própria, mas Carmichael, que surgiu sempre de lado e nunca ao centro, pareceu algo deslocado. Ou porque a fórmula de um humorista ridicularizar o sistema onde está incorporado já não chega. Para o ano decide-se.

Apesar de outros discursos importantes, nem que seja para Twitter viralizar, houve, logo à cabeça, duas pessoas que se destacaram por terem o mesmo apelido e por conseguirem sair do guião. Ou, pelo menos, de um lugar que não seja o da reabilitação mediática, mas sim de qualquer coisa que pareça verdadeiro. Eddie Murphy, galardoado com o prémio Cecil B. De Mille, e o peso pesado da produção de TV Ryan Murphy (“Glee”, American “Horror Story” ou “Dahmer”). Disse o comediante:

Há três conselhos que gostava de deixar: paguem os impostos, metam-se na vossa vida e deixem o nome da mulher do Will Smith fora da vossa fucking boca.”

