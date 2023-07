Em atualização

O juiz Carlos Alexandre já identificou Armando Pereira e os restantes dois arguidos do caso Altice que foram detidos esta quinta-feira. Ao que o Observador apurou, os advogados dos arguidos estão a conferenciar com o Ministério Publico e a consultar os meio de prova disponibilizados pelo procurador Rosário Teixeira, titular deste inquérito.

O cofundador da Altice Armando Pereira e outros dois suspeitos detidos no âmbito de uma operação desencadeada na quinta-feira por alegada viciação de decisões na empresa chegaram este sábado ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa onde serão interrogados pelo juiz Carlos Alexandre, para a definição das medidas de coação.

Para além de Armando Pereira, estão, também, detidos Jessica Antunes (filha do braço direito de Armando Pereira, Hernâni Vaz Antunes) e que está em vários negócios envolvendo o empresário de Vieira do Minho e também Álvaro Gil Loureiro, que é administrador e sócio de algumas das empresas que compraram imóveis à Altice. Hernâni Vaz Antunes, sócio de Armando Pereira, está em parte incerta e tem um mandato de detenção emitido pelo juiz Carlos Alexandre. A PSP está a tentar localizá-lo.

“As suspeitas que levaram à realização das diligências indiciam a viciação do processo decisório do Grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência. Esses factos são suscetíveis de constituir crimes de corrupção privada, na forma ativa e passiva”, refere do Ministério Público.

A investigação que se iniciou há três anos levou a cerca de 90 buscas domiciliárias e não domiciliárias em diversas zonas. “Foram apreendidos documentos considerados relevantes para a prova dos ilícitos indiciados bem como objetos representativos do resultado dos mesmos, tais como viaturas de luxo e modelos exclusivos com um valor estimado de cerca de 20 milhões de euros”, acrescentou o DCIAP.

O Ministério Público e a Autoridade Tributária suspeitam de que o Estado e o grupo Altice podem ter sido lesados em mais de 100 milhões de euros.

Os três detidos, entre os quais Armando Pereira, encontram-se no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária, em Lisboa, e não foram ouvidos na sexta-feira devido à greve dos oficiais de justiça.