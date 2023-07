A Cofina confirmou que Cristiano Ronaldo integra a proposta para a compra da empresa de media e que está associada a elementos da gestão, mas também a acionistas.

Segundo comunicado à CMVM, a Cofina indica que a proposta recebida, que avalia a Cofina Media em 75 milhões de euros (capital e dívida), e que está a ser analisada foi feita por uma empresa veículo Expressão Livre. E indica os potenciais investidores.

“A potencial compradora é uma sociedade veículo denominada Expressão Livre, SGPS, S.A., que será detida, direta ou indiretamente”, por alguns gestores e ex-gestores, mas também por atuais acionistas como Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira e chega, então, a confirmação oficial por parte da Cofina de que Cristiano Ronaldo está no rol de potenciais investidores. A Cofina tinha feito um comunicado a 30 de junho indicando a proposta recebida, mas não identificava Cristiano Ronaldo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Indica ainda que estão nesses investidorss os administradores Luís Santana e Ana Dias, bem como Isabel Rodrigues, diretora de marketing, Octávio Ribeiro, ex-diretor do Correio da Manhã, Carlos Rodrigues, atual diretor, Luís Ferreira, diretor comercial da Cofina e Carlos Cruz, advogado.

São estes os elementos identificados no comunicado divulgado. A empresa de media acrescenta ainda que, “considerando que alguns dos investidores são simultaneamente membros do conselho de administração da Cofina, a Cofina assegurará a estrita observação de todas as disposições legais aplicáveis a transações com partes relacionadas.

Depois de ter comunicado o recebimento dessa proposta, Mário Ferreira, que detém a Media Capital, fez uma nova pressão, dizendo continuar interessado no negócio de media da Cofina.