Apesar de não ter ainda sido apresentada aos atuais acionistas da empresa dona de Correio da Manhã, CMTV, Sábado e Jornal de Negócios, a proposta formal de Management Buy Out (MBO) da Cofina vai mesmo avançar e estará em fase de conclusão, noticia esta sexta-feira o Eco, que avança ainda que Cristiano Ronaldo será um dos acionistas de referência da empresa.

O MBO está a ser liderado por Luís Santana, administrador executivo da Cofina Media, e Octávio Ribeiro, que, até 2021, altura em que abandonou a empresa, liderou a direção-geral editorial do grupo.

Segundo o Eco, que cita duas fontes anónimas, o acordo com o internacional português de futebol, atualmente a jogar no saudita Al-Nassr, já estará fechado.

Também de acordo com o jornal, os atuais acionistas da Cofina, nomeadamente Paulo Fernandes, atual administrador e acionista dominante, deverão manter-se no capital da empresa.

Apesar de as condições do acordo ainda não serem conhecidas “em detalhe”, diz o Eco, tudo aponta para que cada um destes três grupos — atuais acionistas, subscritores do MBO e investidor Cristiano Ronaldo — tenham participações a rondar os 30%.

Os acionistas de referência, ao contrário dos minoritários, têm participações suficientes para poderem intervir e influenciar a gestão das empresas.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo e os principais títulos da Cofina, Correio da Manhã e CMTV, têm um historial pouco pacífico, com acusações de parte a parte, nomeadamente em tribunal — em julho de 2014 o jornal foi condenado por crime de devassa da vida privada, na forma agravada, devido a uma notícia sobre a alegada mãe do filho mais velho do jogador, Cristianinho.

Nesse mesmo ano, depois de o capitão da seleção portuguesa se ter recusado a responder a uma pergunta feita pela jornalista da CMTV, em conferência de imprensa, Octávio Ribeiro, então diretor do jornal e do respetivo canal , acusou Ronaldo de não cumprir “aquela que é a sua obrigação mínima de responder a todos os órgãos de comunicação social”.

Em 2016, durante o Europeu de França, as relações entre Ronaldo e CM atingiram o ponto mais baixo, com o famoso arremesso do microfone do canal para o fundo de um lago, em Lyon.