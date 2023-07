João Nuno Mendes, secretário de Estado das Finanças, garante que a TAP será vendida no primeiro semestre do próximo ano. Sem se comprometer com um modelo final de privatização e com que percentagem da companhia área ficará o Estado –, o governante também não deu mais detalhes sobre o potencial comprador, limitando-se a dizer que o Executivo socialista procura um acionista da área da indústria aeronáutica com grande capacidade financeira.

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, João Nuno Mendes reconheceu que o processo de privatização está atrasado, explicando que a “dimensão” e “complexidade económica” da empresa não permitiu concluir permitiu concluir as avaliações mais cedo. Segundo o secretário de Estado das Finanças, essas avaliações deverão ficar concluídas no final de agosto, permitindo ao Governo publicar o decreto-lei da privatização em setembro.

João Nuno Mendes não se comprometeu com valores de venda da empresa, mas garante que a intenção do Governo é “potenciar” o valor da TAP durante o “próprio processo” de privatização. “É uma TAP mais forte, capitalizada, [que vai ao mercado]. Isso faz muita diferença nas privatizações.”

Nesta mesma entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, João Nuno Mendes assegura que em 2024 a dívida pública deverá ficar abaixo dos 100 por cento, “um desempenho que nos põe noutro campeonato”, e em linha com a previsão do Banco de Portugal.

“A projeção que temos no Programa de Estabilidade é de 103%, mas provavelmente ficaremos abaixo de 100% já no ano de 2024”, afirmou o governante. Até aqui, o Governo projetava que esta meta fosse atingida apenas em 2025 — quando antecipava uma dívida de 99,2%.