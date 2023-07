Viajavam de Chicago para Michigan City, no estado do Indiana, nos EUA, mas não chegaram ao destino. Pelo menos oito pastores alemães morreram na quinta-feira enquanto eram transportados para um centro de treino para cães-polícia. Segundo as autoridades, foram vítimas do calor intenso em consequência de uma avaria do ar condicionado do transporte, numa altura em que os termómetros do país chegam aos 40 graus Celsius.

Numa publicação no Facebook, a polícia da cidade de Lake Station explicou que o condutor ficou preso no trânsito durante duas horas e não se apercebeu que o ar condicionado tinha deixado de funcionar uma vez que os cães se encontravam na parte de trás do camião. Apenas quando começaram a ladrar, desconfiou que algo não estava bem.

“O condutor parou o veículo numa estação de serviço na Ripley Street e entrou na área de carga. Uma vez dentro da área de carga, observou os cães em stress e começou a retirar aqueles que estavam dentro da transportadora”, contaram na publicação.

Rapidamente os serviços de emergência foram alertados e no local juntaram-se cerca de 60 pessoas para tentar ajudar: “Abalou profundamente o nosso pessoal e a nossa comunidade. Estamos traumatizados, sinceramente“, disse Jennifer Webber, diretora executiva da associação de resgate animal Humane Society of Hobart, citada no The New York Times.

“A cena foi chocante e causou um impacto emocional em todos os que estiveram envolvidos na tentativa de salvar o maior número possível de cães. Qualquer perda de vida é trágica e os nossos pensamentos e orações estão com todos aqueles que foram afetados por este ‘acontecimento anormal'”, descreveu também a polícia no Facebook.

Apesar de as autoridades não terem avançado o número de animais, a associação de resgate animal estima que dentro do camião estavam 18 cães e que pelo menos oito morreram durante e depois do incidente. Segundo Jennifer Webber, quatro pastores alemães estavam mortos dentro das transportadoras — com taças de água muito pequenas — ou morreram no local com convulsões. Outros quatro tiveram de ser eutanasiados, quando foram levados para o veterinário.

A diretora da organização avançou ainda que a estação de serviços abriu as suas lojas para que fossem usadas para arrefecer os animais que sobreviveram. “Foi algo que nunca experimentei e espero nunca mais experimentar”, disse, acrescentando: “Não é seguro viajar com animais quando as temperaturas são tão altas”.

No Facebook, a polícia da cidade de Lake Station avançou que, depois de falar com os responsáveis pelos animais, acredita não se ter tratado de “um ato de crueldade ou negligência animal, mas sim de uma falha mecânica da unidade de ar condicionado.”

No entanto, a organização sem fins lucrativos Humane Society emitiu um comunicado onde defende que os protocolos de cuidados e segurança não foram respeitados durante o transporte dos cães.