Um voo da Delta Air Lines que deveria ter partido de Las Vegas com destino a Atlanta esta segunda-feira foi cancelado após vários passageiros e pelo menos um membro da tripulação se terem sentido mal. Em causa, segundo a companhia aérea, estavam as “temperaturas desconfortáveis” dentro do avião enquanto os passageiros aguardavam pela descolagem.

Em comunicado, que é citado pela NBC News, a Delta Air Lines explica que se encontra a “investigar as circunstâncias que levaram a temperaturas” elevadas dentro da cabine. Um passageiro e um comissário de bordo tiveram que ser transportados para um hospital local. A empresa garante que os clientes receberam uma compensação pelo incidente e que foram acomodados noutros voos.

A produtora da Fox News Krista Garvin encontrava-se no avião e recorreu ao Twitter para relatar a experiência, que caracteriza como “insana”. Numa sequência de tweets explicou que o voo se atrasou devido à falta de um comissário de bordo, sendo que quando finalmente embarcaram os passageiros estiveram sentados durante “quase três horas num avião quente num clima de 111 graus Fahrenheit”, o que equivale a mais de 43.º Celsius.

Com o calor, várias pessoas começaram a sentir-se mal e a desmaiar. Por isso, devido às “múltiplas emergências”, o piloto anunciou o regresso à porta de embarque. De acordo com o New York Post, pelo menos cinco passageiros foram retirados do avião em macas. O mesmo aconteceu com um membro da tripulação, que também estava a receber oxigénio.

@Delta what an INSANE experience. First we were delayed because you did not have a flight attendant. Then we finally board and sit for almost 3 hours on a hot plane in 111 degree weather. Now we are heading back to the gate cause people are passing out. We are now being told you

— Krista Garvin (@Kristaanngarvin) July 18, 2023