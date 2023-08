A pequena e pacata cidade de Klamath Falls, no estado norte-americano do Oregon, foi abalada, há cerca de duas semanas, por uma história de terror que poucos imaginariam ser possível. Uma mulher surgiu nas ruas desta cidade, pedindo ajuda, depois de ter fugido de uma cela improvisada para onde fora levada por um homem, que se soube depois tratar-se de Negasi Zuberi, de 29 anos, que antes a sequestrara a mais de 700 quilómetros de distância e a violara, conta o Washington Post. O FBI, que já está a investigar o homem, suspeita que Zuberi esteja ligado a outros casos semelhantes.

A polícia de Klamath Falls, no sul do Oregon, foi alertada para este caso através de uma chamada para o 911 (o número de emergência dos EUA e equivalente ao 112), feita por um motorista que, no dia 15 de julho, viu a mulher ferida na rua. A vítima, que não é identificada pela polícia, partiu a porta do local onde estava presa e conseguiu pedir ajuda. Fora sequestrada bem longe dali, em Seattle (no estado vizinho de Washington) algumas horas antes. Zuberi ter-se-á aproximado da mulher para propor sexo em troca de dinheiro. De seguida, fez-se passar por polícia e levou a mulher para a parte de trás do seu carro, sob ameaça de um taser.

Durante a viagem para Klamath Falls, cidade onde o suspeito vive, num trajeto que demorou cerca de sete horas, Zuberi terá forçado a mulher a praticar sexo vaginal e oral, segundo a versão da agredida, que apresentou queixa. Já dentro de casa, onde o suspeito viveria com a mulher e os dois filhos, este trancou a mulher numa cela improvisada na garagem. O capitão da polícia da cidade, Rob Reynolds, explicou que a mulher, que ficou presa durante várias horas, “percebeu que precisava de sair daquela casa, porque sua vida estava em perigo”.

Terá então começado a bater na porta, acabando por conseguir sair, com alguns ferimentos nos dedos. Quando fugiu, a mulher levou a arma que o suspeito tinha deixado no carro. Aí terá feito sinal a um motorista que passava no local. As equipas de socorro levaram depois a vítima a um hospital para realizar exames.

No dia seguinte, a 16 de julho, o suspeito foi capturado, no estado do Nevada, e acusado de sequestro e transporte interestadual com a intenção de se envolver em atividade sexual. Se for considerado culpado, poderá ser condenado a prisão perpétua.

O caso provocou uma resposta policial em pelo menos quatro estados, onde a polícia já identificou outras tantas vítimas. Embora o FBI se recuse a revelar os estados em causa, Stephanie Shark, a agente responsável pelo FBI de Portland, que tomou conta do caso, revelou que Zuberi já viveu em 10 estados: Califórnia, Washington, Colorado, Utah, Flórida, Nova Iorque, Nova Jérsia, Alabama, Oregon e Nevada — onde terá usado vários pseudónimos para atrair vítimas. Algumas terão sido drogadas, revelou a investigação.