Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra

O dia 532 da guerra ficou marcado pela possível presença de Vladimir Putin em Nova Deli para a cimeira do G20. Segundo fontes do Kremlin, a decisão ainda não está tomada mas uma viagem à capital indiana está em cima da mesa. Este seria o primeiro encontro cara-a-cara do Presidente russo com líderes ocidentais desde o início da guerra.

A possibilidade de uma deslocação presencial à cimeira seria encarada como uma forma de Putin reinventar a sua imagem no plano internacional, bem como uma oportunidade para o dialogar com países que não estão inteiramente alinhados com o Ocidente, como a China.

Esta quinta-feira contou ainda com o avanço de que 12 pessoas foram dadas como desaparecidas na sequência da explosão numa fábrica de ótica e mecânica em Sergiev Posad, a 50 quilómetros de Moscovo. O incidente ocorreu na quarta-feira e fez pelo menos um morto e mais de 50 feridos. Uma outra explosão, desta vez na Ucrânia, marcou o dia depois de na noite de quarta para quinta-feira as forças russas terem atacado um depósito de combustível em Rivne. O governador Vitaly Koval garantiu que não há baixas na sequência deste ataque.

O que se passou durante a tarde?

A Ucrânia anunciou a criação de um corredor humanitário temporário para ajudar os navios comerciais que estão retidos na região.

Vladimir Putin está a considerar ir presencialmente a Nova Deli para a cimeira do G20, naquele que seria o seu primeiro encontro cara-a-cara com líderes ocidentais desde o início da guerra. Decisão ainda não foi tomada

O Banco Central da Rússia vai suspender a compra de moedas estrangeiras no mercado de câmbios nacional a partir de quinta-feira, para limitar o enfraquecimento do rublo

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas num ataque à aldeia russa de Chausy, na região de Bryansk.

O que se passou durante a manhã?

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que abateu 11 drones ucranianos perto da Crimeia durante a noite. O Ministério russo também disse que abateu dois drones que se dirigiam para Moscovo: “Dois veículos aéreos não tripulados que voavam em direção à cidade de Moscovo foram destruídos.”

As forças russas atingiram um depósito de combustível em Rivne, na Ucrânia. Não há baixas na sequência do ataque.

Os dois drones com destino a Moscovo foram intercetados durante a madrugada.

A Polónia está a planear enviar mais 10 mil soldados para a fronteira com a Bielorrússia, disse o ministro da Defesa polaco. “Quatro mil vão apoiar diretamente os serviços de fronteiras e seis mil vão estar na reserva”.

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou numa oficina de automóveis em Domodedovo, a 45 quilómetros de Moscovo.

A Ucrânia conseguiu abater sete drones lançados pelas forças russas durante a madrugada.

A central nuclear de Zaporíjia, que está a ser ocupada pelas forças russas, perdeu novamente a ligação à fonte externa de energia durante a noite. A infraestrutura passou para uma linha de reserva.

A agência estatal russa Interfax avança que há 12 pessoas dadas como desaparecidas na explosão desta quinta-feira numa fábrica de ótica e mecânica em Sergiev Posad.

As forças russas atingiram a aldeia de Bilozerka, na região de Kherson, na Ucrânia, ferindo seis pessoas.