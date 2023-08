Na campanha de IRS de 2022, que terminou recentemente, 73.684 contribuintes tiveram taxas mais baixas por beneficiarem IRS Jovem, apurou o Observador. O que compara com os 37.199 de 2021 e 10.286 em 2020. Ou seja, de 2021 para 2022 o número de beneficiários quase duplicou.

Os dados da campanha indicam que os rendimentos declarados por estes jovens atingiram mais de 1.100 milhões de euros — 1.060 milhões por trabalho dependente e 103 milhões por empresariais e profissionais. Os chamados “recibos verdes” puderam candidatar-se ao IRS Jovem pela primeira vez com os rendimentos de 2022, nas declarações que entregaram este ano.

O que resultou num benefício fiscal médio de 425 euros no ano, tendo a despesa fiscal atingido os 31 milhões de euros.

Nos dados referentes à campanha de IRS 2022, que o Observador apurou junto de fonte do Ministério das Finanças, os contribuintes abrangidos correspondem na maioria a níveis de escolaridade superiores — licenciatura (37.408) e mestrado (20.143). No ensino secundário estão 12.877 beneficiários e 3.102 no ensino profissional, sobrando 154 contribuintes doutorados.

O IRS Jovem concede taxas reduzidas por cinco anos, dando uma isenção de até 30% nos dois primeiros anos. Este ano as regras mudaram novamente, mas só se aplicará nas declarações de 2024.