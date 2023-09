Efeito Fujiwhara. Bloqueio em Ómega. É provável que nunca tenha ouvido falar de nenhum destes termos. Mas eles estão e vão continuar a marcar a meteorologia dos próximos dias. E o maior problema é que os dois fenómenos não são muito frequentes e, pior, são muito imprevisíveis. Sendo que o primeiro deles, batizado por um meteorologista japonês, pode trazer bastante chuva a Portugal (e de novo a Espanha) a partir de sexta e até domingo.

Indo por partes. Ou pelo que mais diretamente nos afetará: o efeito Fujiwhara. Acontece quando uma tempestade mais forte ‘engole’ uma mais fraca. Ora, é precisamente o que está a acontecer com a depressão atmosférica, DANA — ou gota fria — que inundou grandes partes de Espanha e também causou estragos em Portugal — no último fim de semana e os restos do furacão Franklin, que se formou no Caribe (chegou à categoria 4) e subiu depois até às nossas altitudes, posicionando-se ao largo dos Açores.

Quando se pensava que a depressão ‘espanhola’ tinha desaparecido, depois de deixar também chuvas fortes no Norte de Portugal e na Galiza, eis que ela foi de encontro ao Franklin, agora já uma depressão pós tropical. Se se fundirem — que, ao que tudo indica neste momento é o que vai acontecer nas próximas 48 horas (os vários modelos meteorológicos apontam todos no mesmo sentido) — formarão uma nova tempestade.

