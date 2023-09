São sete pratos típicos da culinária russa. No Cosmódromo de Vostochny, na província de Amur, o Presidente russo, Vladimir Putin, ofereceu, esta quarta-feira à noite (no local são mais oito horas do que em Lisboa), um faustoso jantar ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un. A ementa é composta essencialmente por alimentos das regiões do Extremo Oriente Russo.

De acordo com a conta do Telegram do Kremlin, houve três entradas no jantar. A primeira foi salada de pato com figos e nectarinas, a segunda em dumplings com caranguejo da península russa de Kamchatka e ainda uma sopa de peixe de carpa-do-limo, uma espécie nativa das águas doces do Extremo Oriente.

Após as entradas, seguiu-se um sorvete de espinheiro-marítimo, uma baga colhida de arbustos que se encontram principalmente na Sibéria.

Como prato principal, o líder russo ofereceu ao homólogo norte-coreano dois pratos: esturjão com cogumelos e batatas e ainda entrecosto maturado de vaca com vegetais assados.

Para a sobremesa, Kim Jong-Un e Vladimir Putin comeram arandos colhido nas florestas gélidas da Sibéria com pinhões e ainda leite condensado.

O jantar foi ainda acompanhado por dois vinhos (um da colheita de 2020, outra da colheita de 2021) de Divnomorskoe, uma região perto do Mar Negro.