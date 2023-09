Ao contrário do que aconteceu em abril de 2019, quando o líder norte-coreano visitou pela primeira vez a Rússia enquanto tal e Vladimir Putin e Kim Jong-un passaram dois dias em Vladivostok a estreitar laços, ensaiar passos de danças folclóricas e comer borscht e pelmeni de rena, esta quarta-feira o encontro entre ambos foi pautado pela solenidade que a guerra em curso na Ucrânia impõe.

Depois de entrar esta terça-feira no país, a bordo da sua “Fortaleza Móvel”, o comboio blindado que não ultrapassa os 55 quilómetros por hora, Kim Jong-un chegou esta quarta-feira de manhã de limusina ao local do encontro, mantido em segredo até às últimas horas.

Foi no Cosmódromo de Vostochny, no Extremo Oriente da Rússia, em Amur, junto à fronteira com a China, que os líderes russo e norte-coreano se reuniram. Uma localização estratégica, ou não fossem as promessas de apoio ao programa espacial da Coreia do Norte, nomeadamente na construção de satélites, um dos trunfos de Putin para o encontro. “É por isso que estamos aqui”, justificou, quando questionado pela imprensa russa sobre se Pyongyang tinha solicitado a assistência de Moscovo nesse sentido. Kim Jong-un “demonstra grande interesse na tecnologia de foguetes; eles também estão a tentar desenvolver o espaço”, acrescentou.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.