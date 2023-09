A cabeça de lista do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) às eleições regionais da Madeira defendeu este sábado apoios económicos para as deslocações dos porto-santenses, como a criação de um Passe Saúde e a gratuitidade do transporte de animais.

Em declarações à agência Lusa, Mónica Freitas, que se deslocou à ilha do Porto Santo para dar a conhecer o programa eleitoral do partido, disse estar preocupada com as dificuldades que os porto-santenses sofrem no acesso à educação e à saúde, devido à falta de aposta na mobilidade.

“Uma das nossas propostas é a criação de um Passe Saúde para garantir que os porto-santenses quando têm de se deslocar à ilha da Madeira vejam os custos reduzidos, não só da viagem, mas também de uma possível estadia, que é quase obrigatória devido aos horários das viagens, que nem sempre coincidem com o horário das consultas e exames. O Passe Saúde daria aos porto-santenses o apoio para a viagem e estadia”, adiantou.

A candidata disse também que o PAN defende a gratuidade do transporte de animais de companhia para fins médico-veterinários, unicamente oferecidos na ilha da Madeira, e a vacinação gratuita de todos os animais. “Sempre que o seu animal precisasse de ir a alguma consulta médico-veterinária que não tenha serviço disponível no Porto Santo deveria ser garantido transporte gratuito”, sublinhou.

Mónica Freitas disse à Lusa que o PAN se deslocou ao Porto Santo numa ação de campanha à semelhança do que têm estado a fazer noutros concelhos da ilha da Madeira. “Não queríamos deixar a ilha do Porto Santo de fora. Vamos passar o dia a ouvir as pessoas e a dar a conhecer o nosso programa eleitoral”, disse.

A cabeça de lista do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) às eleições da Madeira, que andou de manhã pelo centro do Porto Santo e continuará à tarde pelo arredores do centro da ilha, vai também dar a conhecer aos porto-santenses as propostas do partido na educação.

“Outra das questões tem a ver com a educação. Deve haver uma maior aposta na oferta formativa para os jovens do Porto Santo. O PAN tem previsto no seu programa eleitoral a criação de um polo universitário para fixação dos jovens e para atrair também para estudos e investigação nas economias mais ligadas à economia verde e à economia azul através de energias renováveis”, contou.

Nas primeiras eleições regionais a que concorreu, em 2011, o PAN conseguiu eleger um deputado, mas não conseguiu repetir a representação em todas as que se realizaram depois.

Às legislativas regionais da Madeira, agendadas para 24 de setembro, concorrem 13 candidaturas, que vão disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único. PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PSD/CDS-PP (coligação Somos Madeira), PAN, Livre, CDU (PCP/PEV) e IL são as forças políticas que se apresentam a votos.

Nas anteriores regionais, em 2019, os sociais-democratas elegeram 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.