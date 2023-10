Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Passaram 592 dias desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e a Coreia do Norte aumentou “drasticamente” o número de mercadorias enviadas para o país que iniciou a guerra.

As conclusões de uma análise a imagens de satélite da instalação ferroviária de Tumangang, captadas a 5 de outubro pela Beyond Parallel, mostraram que “o nível de tráfego é muito superior ao observado nos últimos cinco anos”. Tal pode dever-se ao encontro entre Kim Jong-un e Putin, na Rússia, suscitando que as mercadorias sejam “armas e munições”.

Também durante a manhã, o think tank norte-americano Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla original) escreveu que o Kremlin está a aproveitar os ataques do Hamas em Israel para “reduzir o apoio e a atenção dos EUA e do Ocidente em relação à Ucrânia”.

Esta análise foi apoiada pelo Presidente da Polónia, Andrzej Duda, que se mostrou ainda preocupado com “outra vaga de migrantes do Médio Oriente a atingir a Europa”.

O que aconteceu durante o dia?