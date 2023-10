A Mercedes continua a alargar a sua gama de modelos exclusivamente a bateria, mas por enquanto tem nos híbridos plug-in (PHEV) uma das suas maiores “fatias” de vendas. Em Portugal, por exemplo, a marca da estrela é aquela que vende mais PHEV. Ora, para esta realidade não deve ser indiferente o facto de a Mercedes ter apostado em fazer evoluir as suas versões PHEV para autonomias mais dilatadas, o que implica recorrer a um acumulador de maior capacidade. De momento, o construtor de luxo alemão é o único com PHEV a anunciar até 130 km de autonomia com uma carga completa da bateria, mas tudo indica que a Peugeot se estará a preparar para alcançar a mesma fasquia.

A confirmarem-se estes rumores, baseados no avistamento de uma mula de testes do 308 com a indicação “PHEV 400V”, isso significa que a marca francesa estará apostada em duplicar o alcance eléctrico do 308 eHybrid, cuja autonomia anunciada é de 60 km, de acordo com o protocolo europeu de medição de consumos e de emissões WLTP. E, a ser assim, a Peugeot não só abre caminho para ultrapassar marcas como a Volkswagen, cujos novos Passat e Tiguan PHEV prometem uma centena de quilómetros em modo eléctrico (com a bateria completamente carregada), como poderá ficar taco a taco com os novos PHEV da Mercedes.

De referir que, de momento, o 308 eHybrid não usufrui de uma arquitectura eléctrica de 400V. Este sistema só se encontra na variante 100% a bateria, a qual assenta na plataforma multienergia EMP2, alegadamente na versão 4 desta arquitectura. Enquanto isso, as versões a combustão e PHEV do compacto francês são montadas sobre a EMP2 v3. Segundo informações veiculadas por alguns media internacionais, os gauleses estarão a tratar de importar para uma nova geração de PHEV os conhecimentos e a experiência adquiridos no desenvolvimento do 308 eHybrid, tirando partido da referida EMP2 v4.

Nada de oficial foi avançado a este respeito, mas é um facto que têm sido “apanhados” protótipos de desenvolvimento com as características duas tampas dos PHEV – de um lado para atestar de gasolina, do outro para recarregar o acumulador – com um dístico de “PHEV 400V” no pára-brisas.