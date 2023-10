O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, alertou esta terça-feira que a paz não é um dado adquirido, mas antes “uma conquista dia a dia”.

O nosso entendimento, não pode ser outro, senão o da compreensão de que a paz não é um [dado] adquirido, é uma conquista dia a dia“, declarou o líder do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) na cerimónia de assinatura dos protocolos de implementação do Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz com a Região Autónoma dos Açores, que foi presidida pela ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras.

Por isso, defendeu, importa “juntar à cultura da tolerância, à cultura da integração, à cultura da compreensão da pluralidade cultural e civilizacional, a razão da paz e da convivência, que impõe, propõe, uma cultura de ação, e não apenas de contemplação de uma conquista”.

A História tem-nos ensinado que, por ciclos, temos paz e guerra”, salientou o líder do executivo açoriano, numa intervenção na cerimónia, que decorreu no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada, São Miguel, e que contou também com a presença do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel.

Na intervenção, José Manuel Bolieiro alertou ainda que quando em tempo de paz se negligencia o esforço na sua conquista e manutenção, corre-se “o risco de acelerar o ciclo da guerra”.

Numa referência ao recente ataque em território israelita, o social-democrata considerou igualmente ser ainda mais adequada a cerimónia realizada esta terça-feira para implementação do Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz com a Região Autónoma dos Açores.

Eu creio que damos este sinal hoje. E os Açores, nesta projeção atlântica de Portugal, nesta identidade cosmopolita, apesar da ultraperiferia do isolamento e da distância, sermos como queremos ser, uma centralidade de princípios, de valores, de alerta, de tolerância e de inclusão”, acrescentou.

A implementação do Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz vai ser reforçada nas escolas dos Açores a partir do ano letivo de 2024/2025, através dos protocolos estabelecidos esta terça-feira entre o Governo da República, o Governo Regional dos Açores e os 19 municípios da região autónoma.

Desde 2016, já foram estabelecidos 156 protocolos por todo o país (inclui aqueles assinados esta terça-feira), possibilitando a inúmeros jovens de todos os ciclos de ensino um contacto com os temas da segurança, da defesa nacional e da paz numa perspetiva integrada e holística, ligando conhecimentos de natureza curricular e valores de uma cultura de segurança e paz”, segundo as entidades envolvidas no projeto.

Os temas são abordados por professores e alunos no espaço da escola, no contexto da educação para a cidadania.

No âmbito da iniciativa, o Instituto da Defesa Nacional, em coordenação com a Direção-Geral da Educação, já formou 939 professores e educadores (715 mulheres e 224 homens) nos últimos sete anos.