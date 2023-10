O grupo islâmico Hamas lançou, na madrugada deste sábado, o que diz ser a “operação tempestade Al-Aqsa”. O braço armado do Hamas entrou em território israelita na fronteira com a Faixa de Gaza, envolveu-se em confrontos com as autoridades israelitas e lançou milhares de rockets. Em reação, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convocou uma reunião de emergência. Mais tarde, o chefe do executivo do país declarou que o país estava “em guerra”, Israel retaliou e atacou a Faixa de Gaza.

Até ao momento, pelo menos 100 israelitas e 198 palestinianos morreram na sequência da operação militar com os números a poderem subir nas próximas horas. Estes são outros dos desenvolvimentos da situação em Israel, que decretou o estado de emergência, e na Palestina:

As forças armadas de Israel estão a travar combates com os militantes do Hamas em várias comunidades no sul de Israel, onde os membros do grupo armado se infiltraram provocando dezenas de mortos e feridos.

O líder do Hamas fala num “dia de grande revolução”. Mohammad Deif exortou também os árabes israelitas a pegarem em armas, além de incentivar os árabes que vivem junto às fronteiras de Israel a juntarem-se ao ataque.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou a falar à nação no sábado à tarde, após ter declarado que o país estava em “guerra”, e estipulou quatro pontos prioritários, um deles um recado a outros países: “Que ninguém cometa o erro de se juntar esta guerra”.

O presidente de Israel, Isaac Herzog, apelou à comunidade internacional que se una na condenação dos ataques do Hamas contra Israel. O Chefe de Estado pede uma “condenação inequívoca do Hamas, dos seus aliados e dos seus apoiantes no Irão”.

Por sua vez, outro dos líderes do grupo islâmico, Saleh al-Arouri, garante à Al Jazeera que o grupo vai lutar “até à vitória” e que não vai ceder tão cedo. “Isto não é uma simples operação. Isto é uma batalha total. Nós esperamos que os combatem prossigam e que a frente se expanda.”

Relativamente ao norte de Israel, mais concretamente na Cisjordânia, não houve registo de ataques, mas um ministro israelita teme que seja desencadeado um ataque perto daquela região.

Um porta-voz das Forças Armadas de Israel confirmou que há civis e militares israelitas feitos reféns pelo Hamas em Gaza.

Os Estados Unidos colocaram-se ao lado de Israel e garantem que vão trabalhar para que país “tenha o que precisa para se defender”. Também Portugal, por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, condenou “firmemente” a manobra militar e considerou que Israel “tem o direito de se defender”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português confirmou que, de acordo com as informações “recolhidas até ao momento”, não há “portugueses diretamente afetados pelo ataque desta manhã em território israelita”.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, enviou as “condolências a todas as pessoas que perderam familiares ou entes queridos no ataque terrorista” e relacionou o conflito em Israrel com a guerra na Ucrânia.

O Irão, inimigo de Israel, apoiou a operação militar do Hamas, congratulando o grupo.