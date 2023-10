Em atualização

No “dia da raiva”, em que o mundo islâmico está unido contra Israel, um jovem com cerca de 20 anos com origem chechena entrou, esta sexta-feira de manhã, na escola secundária de Arras, no norte de França, gritou “Allahu Akbar” (em português, Alá é Grande) e matou um professor de literatura com o recurso a uma arma branca. Duas pessoas também ficaram feridas, que estão, de acordo com o canal de televisão BFMTV, “entre a vida e a morte”.

Martin Dousseau, um professor de filosofia na escola secundária de Arras, descreveu à Agence France-Presse o atacante, que nasceu na região russa da Chechénia, como sendo “atlético” e que esta sexta-feira entrou na escola “armado com duas facas”. “Ele atacou as pessoas da cantina, tentei intervir, ele depois perseguiu-me e perguntou-me se eu era professor de história. Percebi que era um ato político, mas penso que ele não estava à procura de ninguém em específico”, prosseguiu, indicando que depois conseguiu esconder.

À BFMTV, um professor de educação física, Fabien Dufay, indicou que o atacante tinha sido um antigo aluno naquela escola secundária. “Era um aluno normal”, caracterizou o docente, lembrando que parecia ser “reservado e calmo”. “Nunca suspeitamos que os nossos estudantes ajam desta forma”, lamentou. A polícia francesa assinalou depois que o jovem de 20 anos já estava sinalizado por possível radicalização.

Após ter atacado um professor de literatura com uma faca, a polícia chegou à escola secundária, imobilizou o atacante e deteve-o, confirmou o ministro do Interior francês, Gerard Darmanin, na sua conta pessoal do X (antigo Twitter).

Une opération de police a eu lieu au lycée Gambetta à Arras. L’auteur des faits a été interpellé par la police. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 13, 2023

O Presidente francês, Emmanuel Macron, dirigiu-se para o local juntamente com o ministro da Educação e da Juventude, Gabriel Attal, esperando-se uma reação nas próximas horas.

Entretanto, num momento em que o Chefe de Estado francês proibiu as manifestações pró-Palestina, e num dia em que o mundo islâmico está em manifestações contra Israel, o ministro da Educação ordenou que se tomem “todas as medidas” necessárias para “fortalecer a segurança de todos os estabelecimento de ensino” em França, em articulação com as autarquias.