Se já é ouvinte da Rádio Observador, vai gostar de saber que está cada vez mais acompanhado. (Se ainda não é nosso ouvinte, de que é que está à espera para conhecer a nossa emissão ou descobrir os nossos podcasts?) O mais recente Bareme da Martest, divulgado esta segunda-feira, confirma a tendência de subida das audiências da Rádio Observador, que bateu recordes a nível nacional, na Grande Lisboa, no Grande Porto e na Internet.

A Audiência Acumulada de Véspera a nível nacional subiu de 1,2 para 1,4 (um crescimento de 16% face à vaga anterior). A escuta pela internet também cresceu de 1,4 para 1,7 (mais 21%). No Grande Porto continuamos a crescer, de 2,3 para 2,5 (um novo recorde e aumento de 8% em comparação com a vaga conhecida em julho), resultado a que não será alheia a presença diária de Júlio Magalhães nas Manhãs 360 ou a participação semanal de Manuel Serrão nas Manhãs 360 ao domingo com o podcast Por Pratos Nunca Dantes Navegados.

Mas o salto maior foi dado na Grande Lisboa, onde também alcançámos o melhor resultado de sempre, subindo de 1,9 para 2,7, o que representa um crescimento de 42%. No Litoral Centro, onde inaugurámos duas novas frequências em Junho a partir de Rio Maior para cobrir e Ribatejo e Oeste, também se registou um crescimento de 25%, com uma subida de 0,8 para 1. No Litoral Norte subimos ainda mais, de 0,8 para 1,1. E no Interior Norte, onde ainda não temos frequências em fm, a audiência passou de 0,5 para 0,6.

Entre as outras rádios, a TSF confirma uma ligeira tendência de descida, de 3,6 para 3,5. A Antena 1 manteve-se nos 4,3, apesar do investimento na nova grelha. A Renascença subiu de 5,9 para 6,2. Rádio Comercial e RFM desceram. M80, Cidade e Smooth subiram, tal como a Rádio Observador.

Nunca fomos tão ouvidos e vamos continuar a fazer tudo para não ficar por aqui, aconteça o que acontecer.