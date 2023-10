A confusão é geral entre os dois maiores partidos, que não conseguem entender-se sobre o que dizer dos acontecimentos de 7 de outubro em Israel. Quase duas semanas depois, o Parlamento continua sem uma pronúncia sobre os acontecimentos que desencadearam uma onda de violência entre Israel e Hamas, com PS e PSD a não conseguirem fechar uma condenação concertada — nem mesmo dentro das próprias bancadas. Está em curso uma tentativa de acordo entre as duas bancadas parlamentares e também o Livre, mas há divergências sobre se o texto final deve cingir-se à condenação do ataque do Hamas e à solidariedade com Israel ou se deve também ter referências aos atos das Forças de Defesa de Israel e à situação na Faixa de Gaza, ou ainda se é possível dosear tudo no mesmo texto.

A primeira tentativa de acordo não resultou e a discussão continua de forma urgente, já que a intenção é que o texto final possa ser votado já esta sexta-feira. Esse documento juntava contributos do PSD, PS e do Livre e foi feito com base num texto do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Israel, liderado pelo social-democrata Alexandre Poço. Mas o resultado final não teve consenso dentro das próprias bancadas do PS e PSD, a começar logo pelo socialista que preside à comissão dos Negócios Estrangeiros, Sérgio Sousa Pinto, e do coordenador do PSD na mesma comissão, Tiago Moreira de Sá.

No PS, Francisco César (que está a representar os socialista na negociação) diz ao Observador que está a ser feito “um esforço para consensualizar um voto de pesar sobre a situação em Israel e que esteja em linha com a posição da diplomacia portuguesa neste âmbito”. A direção da bancada socialista, sabe o Observador, está confortável com a primeira tentativa de consenso — a mesma que mereceu a crítica de Sérgio Sousa Pinto.

