Em Portugal, nas últimas semanas, a relação entre Roger Schmidt e a comunicação social tem sido amplamente discutida: o treinador do Benfica discutiu com um jornalista da RTP depois do dérbi com o Sporting, os encarnados recusaram falar com a estação pública depois do jogo da Taça de Portugal com o Famalicão e, já este fim de semana, o alemão voltou a não surgir na conferência de imprensa após o empate com o Moreirense. A questão, porém, não é um exclusivo da Premier League.

Nos últimos dias, também a relação entre o Manchester United e a comunicação social inglesa tem estado em especial destaque. Esta terça-feira, na antevisão da receção ao Chelsea, quatro órgãos de comunicação social foram impedidos de assistir e participar na conferência de imprensa de Erik ten Hag: Sky Sports, ESPN, Manchester Evening News e Mirror bateram com o nariz na porta, com o clube a emitir um comunicado para aparentemente justificar a decisão.

“Estamos a tomar medidas contra uma série de órgãos de comunicação social, não por terem publicado artigos de que não gostamos, mas porque o fizeram sem nos contactarem primeiro para nos darem a oportunidade de comentar, contra-argumentar ou contextualizar. Acreditamos que este é um princípio importante que deve ser defendido e esperamos que possa levar a uma redefinição da forma como trabalhamos juntos”, pode ler-se na nota.

Os artigos em questão, publicados na sequência da derrota do Manchester United contra o Newcastle no passado fim de semana, abordavam o alegado descontentamento de alguns jogadores em relação aos métodos de Erik ten Hag. A Sky Sports indicou que o treinador neerlandês tinha deixado de ter o apoio de metade do balneário e que tinha sido manifestado algum “desconforto” com o estilo de jogo implementado — para além de alegações de falta de sensibilidade, muito agravadas pelo afastamento prolongado de Jadon Sancho.

A narrativa foi sublinhada pelo Mirror, que recordava que Ten Hag só aceita reintegrar Sancho se este pedir desculpa, com o Manchester Evening News a acrescentar que um grupo de jogadores mais experientes e com mais anos em Old Trafford foi mesmo discutir o assunto com a direção do clube. Por fim, a ESPN explicou que o plantel está descontente com a elevada carga física das sessões de treino, que considera “exagerada”, e também com as decisões táticas “pouco rigorosas”.

Na conferência de imprensa desta terça-feira, sem a presença dos mesmos quatro órgãos de comunicação social, Erik ten Hag garantiu que se sente apoiado pelo balneário. “Não há problemas. Eles [jornalistas] deveriam ter vindo até nós primeiro e não ter agido pelas nossas costas, imprimindo artigos. Não é a coisa certa a fazer. Temos uma boa relação. Eu ouço sempre os meus jogadores e dou-lhes sempre a oportunidade de me dizerem coisas. Se os jogadores têm opiniões distintas, claro que vou ouvir. Tenho a certeza de que estão comigo. Estamos juntos. Não se consegue jogar um futebol tão bom, como fizemos recentemente, sem união”, atirou o treinador neerlandês.