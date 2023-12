O final do encontro do Sporting em Guimarães, com a segunda derrota consecutiva fora da formação verde e branca para o Campeonato que permitiu que o FC Porto se colasse ao topo da liderança, trouxe contestação por parte dos leões à arbitragem de João Pinheiro mas sem grandes “comentários”. Na zona de entrevistas rápidas, Matheus Reis deu o “toque” recusando avançar nas explicações por não querer ser castigado. Já na conferência de imprensa, Rúben Amorim falou sobretudo na confusão que se gerou em período de descontos na zona de aquecimento perto do banco dos visitantes mas sem visar de forma direta o que se passou em campo. No entanto, essa contestação era percetível e, este domingo, Frederico Varandas, presidente do clube de Alvalade, assumiu em termos públicos as críticas ao que se passou no Dom Afonso Henriques.

“O jogo já está mais do que digerido. O que aconteceu é claro, é unânime e não é preciso dizer muito. Antes do intervalo, um lance que nos faria ir para o intervalo a vencer por 1-0 e com a expulsão de um jogador [do V. Guimarães], o que provavelmente faria com que saíssemos com uma vitória. Um lance infeliz que virou o jogo. João Pinheiro tem sido um árbitro que tem tido muita infelicidade com o Sporting. Acho que hoje não há um sportinguista que não esteja traumatizado quando vê João Pinheiro. Também o vejo como um dos árbitros mais bem classificados na Liga portuguesa mas penso que se fosse avaliado apenas pelos jogos do Sporting se calhar seria despromovido. Penso que tem sido muitas vezes infeliz, o Sporting tem tido muitas vezes azar com ele e ontem [sábado] foi mais um jogo”, referiu este domingo o líder verde e branco ao jornal Record, à margem de um encontro no Núcleo de Brasfemes, na zona de Coimbra.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Uma situação que nos deixaria a jogar contra dez jogadores e com a qual iríamos para a próxima jornada com quatro pontos de vantagem sobre um rival, três sobre outro, mas devido a um mau juízo… Queria falar também do VAR e aqui estou à vontade para dizer isto porque o disse por mais do que uma vez ao presidente do Conselho de Arbitragem. Cometeu um erro grave este ano, com uma maneira de agir que eu discordei. À segunda jornada crucifica publicamente Hugo Miguel quando era VAR do Casa Pia-Sporting quando, até nesse jogo, existe um lance que dá um golo ao Sporting em fora de jogo, mas onde também existe um penálti claríssimo sobre o Edwards que também não foi assinalado. Mas só se falou desse lance do VAR. Houve dois erros. Mas o Conselho de Arbitragem só faz um comunicado onde crucifica o árbitro Hugo Miguel pelo erro do fora de jogo. Por muito que as pessoas sejam sérias, é preciso ter cuidado com o que se faz. A mensagem que passa para os árbitros não é uma mensagem tranquila”, destacou ainda Frederico Varandas.

[Ouça aqui a análise do ex-árbitro Pedro Henriques no programa Sem Falta da Rádio Observador]

“Comunicado sobre este lance? Já o devia ter feito mais vezes. Aceito o erro. É difícil quando, no caso de um árbitro com a categoria de João Pinheiro, o erro contraria a teoria das probabilidades. É sempre para um determinado lado. Fica difícil. O erro aceito, mas ponham-se na posição de Hugo Miguel ontem. É VAR, o último jogo que fez de VAR com o Sporting, cometeu um erro a favor do Sporting e foi crucificado. Não condiciona o VAR? Claro que condiciona. É a minha opinião”, concluiu ainda ao jornal Record. De recordar que Frederico Varandas tinha visado as atuações de João Pinheiro em dois encontros do Sporting frente ao FC Porto, no Dragão para o Campeonato em 2021/22 e em Leiria na Taça da Liga em 2022/23.

De recordar que, depois desta 13.ª jornada, o Sporting manteve os 31 pontos e foi alcançado pelo FC Porto no topo da classificação, depois do triunfo dos dragões na receção ao Casa Pia por 3-1 e antes do clássico entre ambos no Estádio José Alvalade, na próxima segunda-feira (dia 18). Também na próxima ronda, o Sp. Braga, que ganhou em Vizela e chegou aos 29 pontos, vai receber o Benfica, que voltou a perder pontos na Luz na receção ao Farense e ficou com 30 pontos. O encontro no Minho joga-se no domingo.