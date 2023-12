Acompanhe aqui o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

As pessoas próximas de Alexei Navalny já conhecem o paradeiro do principal opositor russo, que estava desaparecido há quase três semanas, após ter um “incidente de saúde sério”.

Kira Yarmysh, a porta-voz de Navalny, indicou na rede social X, antigo Twitter, que o ativista está detido numa colónia penal na região de Yamal-Nenets, a mais de 3.600 quilómetros de distância de Moscovo. A anterior prisão onde estava detido ficava a cerca de 200 quilómetros da capital russa.

“Encontrámos Alexei Nalvany. Está agora na IK-3 [colónia prisional número 3] na povoação de Kharp”, explicou Kira Yarmysh, na rede social. Esta região fica num distrito autónomo que é considerado como parte da Rússia.

We have found Alexey @navalny . He is now in IK-3 in the settlement of Kharp in the Yamal-Nenets Autonomous District. His lawyer visited him today. Alexey is doing well.

O advogado de Navalny conseguiu vê-lo esta segunda-feira, indicando que está bem de saúde.

Na conta de Twitter da Fundação Anti-Corrupção, lançada por Navalny, é dito que “se tornou claro desde o início que as autoridades queriam isolar Alexei, especialmente antes das eleições”. A Rússia vai a votos entre 15 a 17 de março de 2024 para eleger um Presidente e Putin já confirmou que é candidato.

“O seu paradeiro foi ocultado. Houve um apagão completo de informação”, diz a mesma fonte, que garante ter recebido “toneladas de informações falsas” sobre o paradeiro de Navalny.

