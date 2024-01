Depois de visitar todos os países do mundo, Randy Williams decidiu criar um novo país. “Fiquei sem países, então criei o meu.”, explicou o DJ e locutor de rádio à CNN.

Randy visitou todos os Estados reconhecidos pelas Nações Unidas, exceto o Turquemenistão. Não satisfeito, inventou a República de Slowjamastan, nome inspirado no seu programa de rádio Sunday Night Slow Jams. “Uma das razões pelas quais criei o Slowjamastan foi porque, depois de 193 países, queria o 194º!”, disse o DJ norte-americano à CNN.

Em outubro de 2021, comprou um terreno árido vazio de 11,07 hectares no deserto da Califórnia por 19.000 dólares (aproximadamente 17.400 euros). E dois meses depois, em dezembro declarou a independência de Slowjamastan.

A República do Slowjamastan já tem a sua própria moeda (“o duble”), a sua própria bandeira, um hino nacional e emite os seus próprios passaportes, com citações de artistas de hip-hop.

Slowjamastan é uma ditadura mas “ocasionalmente” são realizadas “cerimónias especiais de votação e referendos”.

“Recentemente, eu permiti que os cidadãos votassem sobre qual deve ser o nosso fruto nacional, o nosso desporto e até mesmo o nome do nosso animal nacional”, contou o ditador à CNN.

Esta República “paradoxal” afirma ter mais de 500 cidadãos registados. Os interessados podem obter a cidadania no site mas terão de esperar pois a lista de espera conta já com 4.500 pessoas.

Slowjamastan está também aberto para turistas, que encontrarão um “parque temático”, muito divertido. Os visitantes podem tirar fotos na quinta de tatus, ouvir um discurso do carismático sultão e comer no restaurante de churrasco coreano. Porém, devem estar conscientes de que não é fácil entrar neste território. As fronteiras são controladas por guardas e existe um rígido dress code, que proíbe a utilização de Crocs, como mostra a reportagem da ABC News.

Save money, tell the kids this is Disneyland. Follow us for more financial tips.#slowjamastan #sandiestplaceonearth #micronation pic.twitter.com/CzT7pG0Xcy

— Republic of Slowjamastan (@slowjamastan) January 4, 2024