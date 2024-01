À semelhança de outros construtores chineses, a BYD está apostada em fazer crescer o seu volume de vendas na Europa e a forma mais rápida de o conseguir é sensibilizando os clientes pela carteira, com preços mais reduzidos. Daí que não seja de estranhar que este que é o maior construtor chinês – e, provavelmente, o melhor – tenha anunciado uma forte redução de preços na Alemanha, o maior mercado do Velho Continente, com um corte que chega aos 15%.

A publicação germânica Automobilwoche avançou que a BYD baixou o preço da sua gama de veículos eléctricos em 15%. Segundo os alemães, a marca terá aproveitado a chegada de um navio vindo de Yantai, na China, carregado de veículos com o seu emblema, para introduzir o novo posicionamento de preços da gama.

Quando a BYD avançou com a pré-venda do Atto 3 na Europa, o preço foi definido nos 38.000€ em mercados como o alemão, tendo depois aumentado ligeiramente. Em Portugal, devido à taxa de IVA mais elevada (23% em vez de 19%), a versão mais acessível do Atto 3 é proposta a partir de 41.975€, o que não é um preço muito cativante para um SUV com 4,45 m de comprimento, uma bateria de 60 kWh, um motor de 204 cv e 420 km de autonomia.

Caso uma redução similar à agora adoptada na Alemanha venha a ser implementada no nosso país, um corte de 15% faria com que o SUV chinês passasse a ser proposto por 35.679€, valor substancialmente mais competitivo tendo em conta que a Renault colocou agora o Mégane E-Tech a arrancar nos 32.990€ e a Tesla vende o Model 3 RWD por menos de 40.000€.