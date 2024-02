As eternas discussões sobre a velocidade a que circulava determinado veículo antes do acidente, ou se travou e durante quantos metros, vão fazer parte da história, uma vez que, a partir de Junho, todos os veículos novos comercializados na Europa vão passar a estar equipados com uma “caixa negra”, similar à que equipa os aviões comerciais, destinada a identificar o que provocou o acidente e, idealmente, como evitá-lo futuramente.

Denominado Event Data Recorder (EDR), este equipamento vai ser obrigatório em veículos ligeiros, sejam eles comerciais ou de passageiros, com pesos brutos inferiores a 3500 kg. O EDR não só vai facilitar a atribuição de responsabilidades entre os diversos intervenientes em acidentes, como deverá impedir os condutores de ludibriar as autoridades, prestando falsas declarações à polícia para evitar eventuais multas ou responsabilidades.

Depois de, em 2018, obrigarem à instalação do eCall, dispositivo que permite chamar automaticamente ajuda ou assistência médica em caso de acidente grave, fornecendo ainda a localização precisa do veículo, as autoridades europeias “copiam” agora as “caixas negras” que são vulgares nos aviões comerciais de grande porte desde os anos 60. O EDR regista uma série de parâmetros em ciclo contínuo, armazenando apenas os 5 segundos anteriores ao embate e os 0,3 segundos após o acidente, guardando as informações relativas à velocidade, travagem, posição e inclinação do veículo em relação à estrada, dados a que depois as autoridades têm acesso.

O EDR não pode ser desligado e é automaticamente accionado sempre que os pré-tensores dos cintos de segurança são activados, o que acontece quando é detectada uma desaceleração mais forte. Também o elevar do capot frontal – que tem lugar quando o sistema do veículo prevê um atropelamento iminente de peões, ciclistas ou animais –, ou o registo de variações de velocidade lateral ou longitudinal, superiores a 8 km/h durante menos de 0,15 segundos, activam a “caixa negra”.

Curiosamente, segundo a Administração Nacional para a Segurança Rodoviária norte-americana (NHTSA, na sigla em Inglês), 99,5% dos carros em circulação nos EUA estão equipados com o EDR (obrigatório desde 2012), sendo que os americanos actualizaram as especificações das suas “caixas negras” em 2022, para passassem a gravar 20 segundos antes do acidente, uma evolução face aos iniciais 5 segundos.