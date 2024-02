Esta quarta-feira falamos do quadro de Domingos Sequeira que está à venda em Espanha. A “Descida da Cruz”, uma das mais importantes pinturas de um dos mais importantes pintores portugueses do século XIX, Domingos Sequeira, está à venda numa galeria em Madrid. Há menos de dez anos milhares de portugueses participaram numa subscrição pública para garantir que uma outra pintura desta série, “A Adoração dos Magos”, ficasse em Portugal, ficasse no Museu Nacional de Arte Antiga. Desta vez isso não aconteceu e, apesar do parecer de especialistas e de responsáveis pelos museus nacionais, foi dada autorização para que esta obra saísse do país e só agora o Ministério da Cultura está a tentar reparar os danos, negociando com os proprietários. Este caso suscita questões sobre para que ser o Ministério da Cultura e sobre gastar ou não dinheiro em preservar em Portugal os nossos tesouros artísticos. É isso que queremos discutir no Contra-Corrente de hoje. Será que a “Descida da Cruz” deve ficar em Portugal mesmo que isso custe mais de um milhão de euros?

