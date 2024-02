Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram mortalmente esfaqueados por um grupo de pessoas no dia 27 de janeiro em Knowle West, em Bristol, no Reino Unido. Até agora foram detidas 12 pessoas, das quais 4 estão acusadas de homicídio e duas de colaboração com criminosos.

De acordo com a polícia de Avon e Somerset , Max Dixon e Mason Rist foram atacados “por várias pessoas que fugiram do local num carro”, tendo sido transportados para dois hospitais — Southmead Hospital e Bristol Royal Hospital for Children — onde acabaram por morrer ainda durante a madrugada, relata a Sky News.

Um homem de 44 anos e um jovem de 15 foram os primeiros detidos no âmbito da investigação aberta pela polícia e estão já acusados de dois crimes de homicídio tal como dois menores, de 16 e 17 anos, este último presente a tribunal na segunda-feira.

Um outro jovem de 14 anos, igualmente suspeito de homicídio, foi também detido na sexta-feira. E este domingo, uma mulher de 49 anos e uma jovem de 14 foram detidas pelas autoridades e acusadas de colaborar no homicídio dos dois adolescentes, encontrando-se ainda sob custódia dos serviços policiais.

Na altura, o comandante da área de Bristol e responsável pelo caso, Mark Runacres, afirmou ainda não ser claro se os agressores conheciam as vítimas e apelou à apresentação de testemunhas, especialmente aos passageiros de um autocarro que circulava na zona à hora do crime.

Julie O’Reilly, uma das cerca de 150 pessoas presentes na vigília organizada através das redes sociais um dia depois da morte dos jovens, contou como terá segurado num dos corpos até à chegada da ambulância. “Fui ter com o jovem que estava no chão. Tinha a cabeça dele no meu colo. Tentei dizer-lhe: ‘Fica connosco, fica connosco! Temos ajuda a caminho’”, contou ao The Guardian.

Enquanto ainda decorrem investigações policiais, as autoridades já pediram que se evitem partilhas online sobre o assunto. “Gostaria também de lembrar às pessoas o impacto que a divulgação de imagens, vídeos ou mesmo a discussão do incidente online pode ter nas famílias dos dois rapazes. Eles já estão a passar por momentos muito difíceis e pode causar-lhes ainda mais transtorno”, disse o chefe da investigação.