O senhor Vilamoura ou o senhor Quinta do Lago ou ainda o senhor Belas Clube de Campo. O nome de André Jordan ficará para sempre ligado a estes projetos e ao turismo. Morreu o empresário que dedicou a vida ao imobiliário e turismo, avançou o Nascer do Sol. André Jordan tinha 90 anos.

André Jordan nasceu polaco na cidade de Lviv que é hoje ucraniana. Na fuga à guerra, em 1939, saiu do país onde nasceu. Tinha seis anos. Passou por Portugal e rumou ao Brasil, porque o pai fora convencido que o Brasil era o país do futuro.

É no Rio de Janeiro que o grupo, hoje denominado André Jordan, tem as suas origens. A família estava ligada ao petróleo e passou para o imobiliário e turismo. André Jordan não assentou arraiais. Foi viver para os Estados Unidos — na era do New Deal, de Franklin Roosevelt, “dos valores sociais-democráticos, da economia da livre empresa, mas da regulamentação — regressou ao Brasil, passou pela Argentina.

Nos anos 1960 André Jordan volta a Portugal e concretiza a ideia de fazer crescer a Quinta do Lago, no Algarve. Comprou uns terrenos a Pinto de Magalhães, o banqueiro do Porto que está também na origem da Sonae, e sonhou.

“Foi um dia que nunca vou esquecer”, relembrou Jordan, recordado no site do empreendimento, tendo explicado a ideia: “Sentei-me na colina, olhei por entre os pântanos e tive uma visão do que viria a ser o plano principal da Quinta do Lago. (…) Em 10 minutos, tive o conceito de todo o projeto em mente. Eu queria criar um resort de alta qualidade que refletisse o estilo e o caráter local.” Mas ao Expresso, em 2017, garantiu: “Não era para ser um lugar de ostentação”, ocasião em que desabafou: “a Quinta do Lago, hoje, está muito longe da sua origem”, mas, acrescentou, “hoje é o número um no mundo. Há espaços e lugares mais luxuosos, mas não há nada que tenha o prestígio da Quinta do Lago”.

A Quinta do Lago, em 1975, foi intervencionada. André Jordan saiu depois do 25 de abril de Portugal, mas voltou para acabar a fazer amizades com os dois lados. Anos depois a Quinta do Lago foi-lhe devolvida.

Sonhou, criou e vendeu a Quinta do Lago nos finais dos anos 1980. Para avançar perto de Lisboa com o projeto Belas Clube de Campo que em 2019 alienou, em parte, ao fundo Oaktree, para desenvolvê-lo.

Mas foi ao Algarve que voltou uma e outra vês como empresário. Em 1995 a compra da Lusotor levou-o a Vilamoura, desenvolvendo o projeto Vilamoura XXI. Mudou este destino do Algarve. E é aí que a Avenida Praia da Falésia passou a designar-se Avenida Comendador André Jordan. O empresário já não foi — por questões de saúde — à cerimónia em Vilamoura que o homenageou em 2023. Foi o filho Constantino que agradeceu a homenagem: “Ele sempre trabalhou com todo o seu coração e não parava enquanto não fazia o melhor que podia. Estamos todos aqui como testemunho desse trabalho, dessa paixão”.

O presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, falou, na ocasião de André Jordan, como “um homem de exceção, um empresário com qualidades invulgares que soube sempre levar para a sua atividade o bom gosto, a arte, o equilíbrio, a elegância e sobretudo o respeito e a sensibilidade na relação entre a economia e o ambiente”.

Considerou, também ao Expresso, que reabilitar Vilamoura e fazer o Vilamoura XXI foi, profissionalmente, “um desafio até maior do que a Quinta do Lago, que era um terreno virgem, uma tela em branco. Em Vilamoura já existia muita coisa que era preciso respeitar”.

Mas acabou a viver em Belas. No seu Clube de Campo. Já depois de Jorge Jardim Gonçalves ter saído do BCP, nunca renegou a sua amizade com o banqueiro. “O engenheiro Jardim Gonçalves é a quem eu devo a minha carreira em Portugal. Acreditou sempre em mim e apoiou-me sempre”, declarou, em 2017, garantindo: “Somos amigos pessoais desde que nos conhecemos, estava ele a começar a sua carreira bancária. Mas tenho amigos também fora do mundo dos negócios”.

A amizade, disse-o, era o seu “maior luxo. A coisa mais importante da minha vida são as amizades”.

(em atualização)