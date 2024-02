Em atualização

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas num ataque ocorrido na noite desta quarta-feira em Orlando, na Florida, nos EUA. Vários tiros atingiram as vítimas, segundo avança a polícia, citada pela ABC News. As autoridades foram chamadas à área de Iron Wedge Drive e South Lake Orlando às 11 horas locais.

Ainda não se sabe se já foram identificados suspeitos e quais foram as suas motivações. “Estamos a trabalhar para identificar todas as vítimas e as suas condições”, referiu a polícia. “Esta é uma investigação em andamento, assim que tivermos mais informações, nós iremos disponibilizá-las”.

Uma jornalista local reporta na rede social X que um vizinho ouviu cerca de 15 a 20 tiros fora do bloco de apartamentos de South Lake.

BREAKING: Heavy police presence outside the apartment complex on South Lake Orlando Parkway. A man who lives nearby tells me he heard about 15-20 gunshots ring out. @fox35orlando pic.twitter.com/2cGM3ByULf

— Hannah Mackenzie (@Hannahh_Mackk) February 29, 2024