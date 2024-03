Partido de Putin lança "app" para monitorizar voto dos trabalhadores da função pública

Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

O objetivo, de acordo com o partido de Vladimir Putin, é combater a abstenção e levar os russos às urnas nas próximas eleições. O partido Rússia Unida criou uma app de telemóvel que diz querer “facilitar e incentivar” o processo de voto dos trabalhadores do setor público na Rússia. A app usa as funcionalidades de GPS incorporadas no telemóvel, para ficar a saber qual é a urna mais próxima onde se podem dirigir nestas eleições que têm início dia 15 de março.

A ideia é que, nas urnas, os trabalhadores informem a plataforma quando já tiverem votado, para que então o partido de Putin possa monitorizar estes dados e saber o que esperar dos resultados finais das eleições.

Um vídeo produzido pelo partido incentiva fortemente a adesão do setor público ao serviço e refere que a app é uma “ferramenta de controlo” destinada a ajudar as autoridades. A “GEO-SMS” não está aberta a todos – só os trabalhadores da função pública a podem descarregar.

O movimento de defesa pelos direitos dos eleitores GOLOS, publicou o vídeo publicitário na rede social Telegram. “Após o download, deve comparecer no seu local de votação, ativar a geolocalização e clicar no botão ‘Votar’. Depois disso, o sistema vai refletir que completou a tarefa atribuída pelo chefe”, pode ler-se na publicação.

A organização pede ainda que se alguém for forçado a aderir deve informar o GOLOS.