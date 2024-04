A PSP apreendeu no início da semana 46 espécies de fauna e flora autóctone e 16 exóticas, no âmbito de operação de proteção e preservação do ambiente, foi esta sexta-feira anunciado.

Num comunicado divulgado sobre os resultados da “Operação Planeta Azul”, realizada em todo o país na segunda e na terça-feira, a PSP disse também ter detetado 64 infrações.

????A PSP realizou, entre os dias 22 e 23 de abril, em todo o território nacional, uma Operação de Proteção e Preservação do Ambiente designada “Operação Planeta Azul”.

Foi feito um auto de notícia por crimes contra a natureza, 43 autos de notícia por contraordenação em matéria ambiental e 20 autos de notícia por contraordenação em matérias diversas. Autos de notícia funcionam como denúncias ao Ministério Público.

A operação, explicou a PSP no comunicado, destinou-se a reforçar a fiscalização da lei quanto às condições de acolhimento e tratamento de animais (de companhia e espécies protegidas), e quanto à salvaguarda da qualidade da água e defesa dos recursos hídricos.

Lembrando que os danos contra a natureza são crime, punido com pena de prisão até cinco anos, a PSP alertou para a necessidade de na compra (ou acolhimento) de um animal ou planta, especialmente no caso de espécies selvagens e não autóctones, se verificar primeiro se são espécies não protegidas ou se estão em risco de extinção.

A operação foi feita pelas Brigadas de Proteção Ambiental (BRIPA), que desde 2015 estão envolvidas no projeto Defesa Animal, especialmente dedicado à proteção dos animais de companhia.