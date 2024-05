A organização da Eurovisão decidiu este sábado expulsar o artista dos Países Baixos Joost Klein da final da competição. O cantor tinha sido inicialmente suspenso devido a um incidente após uma das suas atuações e não tinha participado nos ensaios gerais de sexta-feira.

Num comunicado divulgado esta manhã, a União Europeia de Radiodifusão (EBU) revela que a polícia sueca está a investigar uma queixa contra Joost Klein. A denúncia partiu de uma funcionária da equipa de produção do evento devido a um “incidente” após a atuação do concorrente na semi-final de quinta-feira.

O incidente não é especificado no comunicado, ainda que alguns meios de comunicação apontem que estão em causa ameaças verbais. “Não seria apropriado continuar no concurso enquanto o processo segue o seu curso”, justificou a EBU, acrescentando que mantém uma política de tolerância zero face a comportamentos inapropriados.

“Queremos deixar claro que, ao contrário de alguns relatos nos média e da especulação nas redes sociais, o incidente não envolve nenhum outro concorrente ou membro das delegações“, garante o organismo. Uma aparente referência a um episódio de fricção entre Joost Klein e a concorrente israelita, que alimentou especulação sobre as verdadeiras razões sobre a decisão inicial de o suspender do concurso.

Numa conferência de imprensa na noite desta quinta-feira, depois da segunda meia final, Klein mostrou-se irritado com a presença da representante israelita que foi questionada pelos jornalistas sobre se considerava que a sua presença colocava em risco os outros participantes. O moderador do evento disse que Eden Golan não tinha de responder, levando Klein, que passou grande parte da conferência com a cabeça tapada, a questionar: “Porque não?”.