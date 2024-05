O jornalista Júlio Magalhães e o empresário Manuel Serrão foram chamados pela Polícia Judiciária na semana passado e foram constituídos arguidos, no quadro da Operação Maestro. A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo Correio da Manhã, e confirmada pelo Observador.

A diligência foi levada a cabo pela PJ na quarta-feira passada e todos os suspeitos foram constituídos arguidos, mas não prestaram ainda esclarecimento sobre as suspeitas que estão sob investigação. O objetivo das autoridades é o de interromper os prazos de prescrição do processo para prosseguir com a investigação.

Júlio Magalhães e Manuel Serrão eram colaboradores do Observador e suspenderam esta atividade na sequência da investigação. Os dois foram alvo de buscas no dia 19 de março.

A Operação Maestro investiga suspeitas de fraude na atribuição de fundos europeus, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e abuso de poder. Para além do empresário e jornalista, há também suspeitas sobre funcionários e dirigentes do Compete — Programa Operacional Temático de Competitividade e Internacionalização, incluindo o presidente Nuno Mangas, de acordo com o Correio da Manhã.

O caso começou a ser investigado em 2018 e envolve cerca de 20 suspeitos e o alegado desvio de 39 milhões de euros de fundos europeus destinados a apoios à indústria têxtil. O Ministério Público suspeita de que foi criado um esquema de várias empresas para a emissão de falsas faturas de despesa a reembolsar, bem como de transações simuladas para captar de forma fraudulenta fundos do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização. Estas operações remontam a 2015.