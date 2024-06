Nuno Melo disse este domingo no Porto que a “grande afluência às urnas” para o voto antecipado nas eleições europeias é “um bom prenúncio” para a tentativa de baixar a taxa de abstenção. Depois de ter votado no Pavilhão Rosa Mota, o ministro da Defesa considerou que “as pessoas hoje estão mais interessadas no fenómeno europeu e no projeto europeu” e saudou a afluência dos jovens, em particular.

“Noutras eleições europeias, com grandes taxas de abstenção, os jovens tendiam a ser os mais abstencionistas e, segundo estudos mais recentes, essa tendência está a inverter-se. Os jovens estão mais interessados em votar e em participar, o que me leva a acreditar que a taxa de abstenção será mais reduzida em relação aos receios iniciais”, enfatizou o governante.

O ministro da Defesa disse também que estas eleições o deixam com uma “certa angústia” naquele que é o “fim de um ciclo” após quase 15 anos no Parlamento Europeu “sempre a representar Portugal, numa experiência única”. “Gostei muito de ser eurodeputado. Tenho mesmo noção que tudo o que mais afeta a nossa vida acontece hoje em Bruxelas e em Estrasburgo, muito mais do que na Assembleia da República. De todos os pontos de vista. Legislativo, financeiro… e é por isso que me custa de cada vez que a abstenção é alta em eleições europeias”, afirmou.

“Obviamente que o momento é de angústia. Transitei do Parlamento Europeu para um Governo, mas vou para o resto da minha vida ficar sempre com uma enorme consideração pelas instituições europeias e particularmente pelo Parlamento Europeu”, rematou Nuno Melo.