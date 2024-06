A última vez que Jude Bellingham tinha começado um jogo de futebol foi há pouco mais de duas semanas, quando conquistou a final da Liga dos Campeões. Pouco mais de duas semanas depois, Jude Bellingham voltou a começar um jogo de futebol para ser decisivo na estreia de Inglaterra no Campeonato da Europa.

O médio do Real Madrid foi naturalmente um dos titulares de Gareth Southgate e marcou o golo da vitória inglesa contra a Sérvia que deixou a equipa na liderança isolada do Grupo C. Para além do golo, Bellingham foi constantemente o melhor elemento da seleção, organizando o ataque e apoiando a defesa, e tornou-se ainda o primeiro jogador de sempre a marcar presença em três fases finais de competições internacionais antes de cumprir 21 anos (Euro 2020, Mundial 2022 e Euro 2024).

O jovem médio foi naturalmente considerado o melhor em campo e, na zona de entrevistas rápidas, sublinhou as criadas pelo adversário. “São um grupo forte. Mas a equipa técnica acertou na preparação, preparámo-nos ao longo da semana e sabíamos o que fazer. Foi uma boa vitória, agora é pensar no próximo. Como é ser o Jude Bellingham neste momento? É bom, é bom, podia ser pior… Mas o Jude Bellingham é feito de pessoas incríveis. Tenho muita sorte e jogar futebol é a parte mais fácil”, atirou.

Jude Bellingham decidiu cedo e foi dos poucos com desempenho acima da média, sobretudo na primeira parte ⭐️@_Goalpoint pic.twitter.com/YA6SQL5AkZ — Betano Portugal ???? (@Betano_PT) June 16, 2024

De uma forma global, Inglaterra leva agora oito jogos consecutivos sem perder no tempo regulamentar em Europeus: a última vez foi já em 2016, em França, na eliminação nos oitavos de final perante a Islândia. Os ingleses venceram o jogo inaugural nas últimas quatro competições, todas com Gareth Southgate como selecionador, e ainda viram Harry Kane tornar-se o jogador inglês com mais partidas em Campeonatos da Europa (12, superando Gary Neville).