O estatuto do desportivo mais rápido no circuito de Nürburgring é algo muito disputado, especialmente entre os construtores alemães, por uma questão de imagem e reputação. E ninguém brinca em serviço, levando muito a sério a tentativa de registar a volta mais rápida no traçado germânico, quer se trate de modelos com 1000 cv e preços superiores a 100.000€, ou desportivos menos possantes e bem mais acessíveis.

Desta vez em causa estava o melhor tempo entre os desportivos compactos, segmento em que Audi, BMW e Mercedes possuem os modelos mais potentes, mas onde o BMW M2 liderava, depois de ter registado uma volta aos 20,832 km do circuito em 7 minutos, 38, 706 segundos. Este valor deixa para trás a outra categoria de desportivos compactos, os que recorrem à tracção às rodas da frente, que têm o Honda Civic Type R (7.44,881 segundos) na liderança, seguido pelo Renault Mégane RS Trophy-R (7.45,389) e pelo VW Golf GTI Clubsport S (7.49,290).

Visando o recorde do BMW M2, a Audi visitou a pista alemã com o renovado RS3, que recebeu este ano um restyling. O modelo mantém o motor 2.5 de cinco cilindros sobrealimentado, que fornece 407 cv e um respeitável torque de 500 Nm logo às 2250 rpm, valores que teoricamente ficam uns degraus abaixo do M2, que monta o seis cilindros da marca com 3 litros, também sobrealimentado, a debitar 480 cv e 600 Nm de força.

Apesar de menos potente, o Audi RS3, que recorre à tracção integral, consegue ser mais veloz e rápido, anunciando uma velocidade máxima de 300 km/h (contra 250 do M2) e a capacidade de ir de 0-100 km em 3,8 segundos (contra 4,0 do BMW). Mas, para bater o seu rival alemão, os engenheiros da Audi tiveram de tirar alguns coelhos da cartola, não só por terem menos potência, como ainda por as quatro motrizes serem um trunfo em pisos escorregadios, mas não no Nürburgring, a menos que a potência supere o milhar de cavalos. Daí que os 7.33,123 seg. sejam uma vitória da eficiência e da tecnologia, com o Audi RS3 a bater o BMW M2 por 5,583 segundos, uma “tareia” considerável que coloca um novo desportivo compacto na liderança do ranking.